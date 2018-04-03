عسير تتزين بالبرد الأبيض في ذروة الربيع

أبها(صدى):

اكتست شوارع منطقة عسير باللون الأبيض، اليوم الثلاثاء، حيث زينها هطول كميات كبيرة من البرد والأمطار التي شهدتها المنطقة أمس، فضلًا عن انخفاض في درجات الحرارة بالمنطقة، بالتزامن مع فصل الربيع الحالي.

حيث شهدت محافظات ومراكز المنطقة، هطول كميات متفاوتة من الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، على مدى ست ساعات، الأمر الذي نتج عنه اكتساء الجبال والطرق بقرى ” بللحمر ” الواقعة بوادي آل حسين وآل عمر ومركز بللسمر بلوحة فنية رائعة غلب عليها اللون الأبيض.

كما هطلت أمطار متفرقة على مدينة أبها وضواحيها، ما بين متوسطة وغزيرة، والتي شملت محافظات: ” خميس مشيط، وسراة عبيدة، وطريب، والنماص، وتنومة، وبيشة، ومراكز السودة، خيبر الجنوب، والجوة، والعرقين، والشعف، وقرى عضاضة، وآل يزيد، وآل سرحان، وفرشاط ” .

في هذا السياق، أهابت إمارة منطقة عسير بالمواطنين، أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني، التي تأتي مع موسم هطول الأمطار، وكذلك الابتعاد عن مجاري السيول والأودية بالمنطقة.