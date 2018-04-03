افتتاح مهرجان ومعرض ” منتجة ” في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض

تركية البدر(صدى):

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومواكبة للمؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل، افتتح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، الدكتور إبراهيم محمد الشافعي مساء أمس الاثنين 16 رجب المهرجان الثاني للأسر المنتجة لذوي الإعاقة الذي تنظمه جمعية الأطفال المعوقين، خلال الفترة من 16-17 رجب 1439هـ الموافق 2-3 ابريل 2018م، بمقر الملك فهد الثقافي بالرياض، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه وبتعاون مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

وأشاد الدكتور ابراهيم الشافعي بفكرة مهرجان ومعرض الأسر المنتجة من ذوي الإعاقة، وما يتضمنه من منتجات متنوعة تراثية وشعبية، متمنياً أن يزور المواطنين المعرض والتعرف على معروضات الاسر المنتجة وهي منتجات منافسة في جودتها، وان هذا المهرجان يعتبر رسالة لرجال الاعمال للتعرف على هذه منتجات الاسر والتواصل معهم وبناء علاقات تجارية معها.

وأعرب الدكتور الشافعي عن شكره وتقديره لمجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، ولما تقوم به الجمعية من دور بارز في تبني برامج لمساندة اسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك امتداداً لما تقوم به الدولة في توفير مختلف الخدمات التي تساهم في النهوض بالأسر المنتجة وتشجيعهم على مواصلة مشروعاتهم.

ومن جهته قال أمين عام جمعية الأطفال المعوقين الأستاذ عوض بن عبد الله الغامدي ” إن رعاية المقام السامي الكريم للمؤتمر والفعاليات المصاحبة تعكس عناية الدولة بقضية الإعاقة “. مشيراً الى أن الجمعية حاولت أن تستفيد من المؤتمر العلمي الدولي وما يمثله من زخم حول قضية الإعاقة والمعوقين وذلك بتنظيم حزمة من الفعاليات منها معرض ” سلمان في عيونهم ” ومعرض المستلزمات الطبية لذوي الإعاقة (ضياء 4) ثم معرض منتجة، بهدف الوصول بمنظومة العمل المختلفة لتنمية وعي المواطنين والمقيمين بأهمية قضية الإعاقة، واعتبار المعوق انسان قادر على العطاء ومنتج وفاعل في المجتمع. متمنياً أن تحقق هذه الاعمال ما يطمح إليه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الذي وهب الكثير من جهده ووقته لهذه القضية، وعلمنا إننا ننتمي الى قضية ولا ننتمي الى جمعية فقط.

وفي ختام تصريحه أعرب امين عام جمعية الأطفال المعوقين عن شكره وتقدير لحضور سعادة الدكتور إبراهيم الشافعي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية افتتاح المهرجان، وحرصه على زيارة جميع اركان واجنحة الاسر المنتجة بالمعرض، منوهاً بالشركاء الداعمين للمهرجان والذين تفاعلوا مع رسالته وأهدافه، حيث شاركت نحو أربعين من الأسر المنتجة في المعرض وأثبتت انها قادرة على الإنتاج المتخصص في مختلفة المجالات، وأنها ستكون إن شاء الله لبنة تساهم في تنمية بلادنا الغالية.

هذا وكانت وقائع الاحتفال بافتتاح المهرجان بدأت بتسليم سعادة الدكتور إبراهيم الشافعي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دروع تكريم الجهات المشاركة في رعاية مهرجان منتجة، وهم الراعي الرسمي امانة منطقة الرياض و تسلم الدرع سعادة المهندس ابراهيم الهويمل مدير عام الادارة العامة للحدائق، الراعي الذهبي مؤسسة احمد بن عبدالعزيز آل سعود للتنمية الإنسانية، وتسلم الدرع معالي الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي امين عام المؤسسة، الراعي الذهبي (سابك) وتسلم الدرع الاستاذ احمد الغامدي، مدير اعلى المسؤولية الاجتماعية بالإنابة، الراعي الفضي لوبريف – شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس، و تسلم الدرع مدير الشؤون العامة الأستاذ زياد الخربوش، الراعي البرونزي شركة الوعلان (Hyundai) وتسلم الدرع الأستاذ فهد الوعلان الراعي البرونزي الركن السويسري، والمساندة الطبية (نبض الحياة)، وتسلم الدرع الأستاذ محمد الغامدي، وقرية ومتاحف ديار العز التراثية، وتسلم الدرع الأستاذ سعيد الغامدي.

هذا وتتواصل فعاليات المهرجان يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساء، ويشتمل على العديد من الاركان تعرض من خلالها الاسر المنتجة المشاركة منتجاتهم المتنوعة من الحرف والاشغال اليدوية والتراثية، والمأكولات الشعبية، بالإضافة الى اجنحة توعوية وتعريفية للجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. بالإضافة الى برنامج شاملا يتضمن العديد من عروض الحرفيين بالسوق التقليدي والمتاحف والكتاتيب والالعاب الشعبية، واستعراضات فنية وترفيهية تقدمها فرق التراث الشعبي.