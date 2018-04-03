وظائف إدارية شاغرة بـ ” السوق المالية ” للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية، عن توفر وظائف إدارية لـ ” الرجال والنساء ” ، من حملة البكالوريوس او الماجستير؛ وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– أخصائي ” إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة ” .

– المتطلبات:

– أن يكون المتقدم/المتقدمة ” مواطن ” .

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: ” محاسبة، مالية، إدارة أعمال، إدارة مخاطر” أو ما يعادلهم.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي، في المملكة العربية السعودية.

– خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس، أو سنة لدرجة الماجستير في مجال ” إدارة الأعمال، مالية, محاسبة, الاستثمار، أو إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة ” أو ما يعادلهم.

– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

– اجتياز المقابلات الشخصية.

– التفرغ التام.

2- أخصائي رئيسي ” إدارة التفتيش / وحدة التفتيش الخاص ” .

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: ” محاسبة، مالية، إدارة أعمال، قانون، إدارة مخاطر ” أو ما يعادلهم.

– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

– خبرة 11 سنة لدرجة البكالوريوس أو 9 سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال ” المراجعة، المخاطر، إدارة الأصول ” أو ما يعادلهم.

– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

– اجتياز المقابلات الشخصية.

– التفرغ التام.

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح بالوقت الحالي، من خلال البحث عن كلمة ” أخصائي ” ، واختيار الوظيفة، وتعبئة الطلب، عبر الرابط التالي: هنا