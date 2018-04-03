” الحزام الأمني ” يضبط كميات من الأسلحة والذخيرة الحوثية بالضالع

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الحزام الأمني اليمنية، من ضبط مركبة محملة بكميات من الأسلحة والذخيرة كانت في طريقها نحو مناطق تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وضبط أفراد نقطة التفتيش التابعة لقوات الحزام في محطة الشنفرة بمحافظة الضالع، المركبة وهي من نوع ” هونداي ” محملة بالذخائر وتضمنت: 29 صفيحة دوشكا، 15 صفيحة آلي، 10 قذائف آر بي جي مذاد للدروع، و10 قذائف آر بي جي مضادة للانفجار، إضافة إلى ضبط السائق.

جاء ذلك بعد تسلم قوات الحزام الأمني أمن محافظة الضالع الواقعة جنوب اليمن مؤخراً، بالتنسيق مع التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.