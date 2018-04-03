محمد صلاح مهدد بالاستبعاد من كأس العالم

ماجد محمد(صدى):

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، نجم ليفربول والمنتخب المصري، بالاستبعاد من المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وأبلغ الفيفا اتحاد الكرة المصري بتحذير ” صلاح ” ، من تكرار غيابه عن اختبارات المنشطات الذي تجربه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال معسكر المنتخب بسويسرا الذي أقيم مؤخرًا.

وكشف الاتحاد المصري أن صلاح بالفعل يلتزم بإجراء كافة اختبارات المنشطات مع فريقه الإنجليزي ليفربول، وما وقع في المعسكر كان على خلفية وجود اللاعب في فترة أجازة.

وفسر الاتحاد أن ما تم تداوله عن التحذير ليس صحيح، بينما كان مجرد سؤال شفوي من الفيفا حول سبب عدم حضور صلاح للاختبار.