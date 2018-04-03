محمد صلاح مهدد بالاستبعاد من كأس العالم
هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، نجم ليفربول والمنتخب المصري، بالاستبعاد من المشاركة في مونديال روسيا 2018.
وأبلغ الفيفا اتحاد الكرة المصري بتحذير ” صلاح ” ، من تكرار غيابه عن اختبارات المنشطات الذي تجربه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال معسكر المنتخب بسويسرا الذي أقيم مؤخرًا.
وكشف الاتحاد المصري أن صلاح بالفعل يلتزم بإجراء كافة اختبارات المنشطات مع فريقه الإنجليزي ليفربول، وما وقع في المعسكر كان على خلفية وجود اللاعب في فترة أجازة.
وفسر الاتحاد أن ما تم تداوله عن التحذير ليس صحيح، بينما كان مجرد سؤال شفوي من الفيفا حول سبب عدم حضور صلاح للاختبار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45039 ] نشر منذ 50 دقيقة
لعنكم الله يايهود يا اخفاد القردة والخنازير ,,
,, كل هاالكلام والحيوكه ، لأن محمد صلاح عربي مسلم سطع نجمه في سماء الكرة العالميه ،،
,, فهم يريدون تشويهه ولصق التهم الكاذبه له ولإسلامه ولعروبته ، هذا هو المقصد الحقيقي ,,,
,, ولكن ربنا يعلم الجهر والسر ومايخفى ، سيرد كيدهم في نحورهم ,, بإذنه تعالى ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45039 ] نشر منذ 49 دقيقة
… يا أحفاد ..^^
شوق[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 47 دقيقة
اه صدقت… لا يرغبون في تفوق أحد من بلاد المسلمين العرب.. يهللون فقط للاعبين حول العالم دون المسلمين..صلاح قاهرهم
أحمد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 43 دقيقة
أبو مكة..أسطووورة العرب والمسلميييين، باجتهاده وعمله الصالح 💪🏻💪🏻
رااايق[ عدد التعليقات: 4348 ] نشر منذ 23 دقيقة
نعم ** لأنه أصبح من أفضل اللاعبين عالمياً ** كـ لاعب وهداف ***
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ولأنه عربي ومسلم ** بدأوا يحفرون له لإسقاطه *!! لكن الله بينصره عليهم إن شاء الله **