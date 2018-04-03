” بلا ولا شي بحبك ” كلمة راسخة في أشهر زيجات خلدها التاريخ

متابعات(صدى):

لا يمكن أبدًا أن ننسى روميو وجولييت، كليوباترا وأنطونيو، قيس وليلى، وغيرها من قصص الحب التي ألهبت المشاعر، وخلقت معانيَ جميلة كالوفاء والإخلاص اليوم نلقي الضوء على أشهر أزواج خلدوا في التاريخ منهم :

إلواز وبيتر أبلار:

إلواز وبيتر أبلار من أشهر ثنائيّ قصص الحب، كان پيتر أبلار فيلسوفًا فرنسيًّا شهيرًا وله الفضل في إنشاء جامعة باريس، و برغم أنه كان ممتنعًا عن الزواج لفترة كبيرة، فإن إلواز كان لها من جمال الخلق والهيام بالعلم ما جذبه إليها، ثم تزوجها سرًّا بعد قصة حب كبيرة نشأت بينهما، وكان ذلك خوفًا من أن يفتضح أمره كونه قسًّا، ويحول بينه وبين مناصب الكنيسة، فأمر إلواز أن تترهبن مما أغضب عائلتها فقاموا بالانتقام منه وغدروا به وهو نائم.

كاثرين بار والملك هنري الثامن:

هي الزوجة السادسة والأخيرة للملك هنري الثامن، والتي تزوجت منه عام 1543م، حيث كانت وراء قراره بتوريث عرشه لابنتيه ماري وإليزابيث، وعُذبت وضُربت في أواخر أنفاس الملك هنري الثامن، وترملت عام 1546 عندما توفي زوجها الملك هنري الثامن،ثم فرت من أيدي الحاشية التيدوردية.

الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت:

تزوج وهو في العشرين من عمره من ابنة عمته الأميرة فيكتوريا، ورافقها حين أصبحت ملكة، عاشا سعيدين حتى توفي عن عمر 42 سنة في 14 ديسمبر 1861، وعاشت الملكة وهي تندبه بقية عمرها الطويل، خلفا 9 من الأبناء تمت مصاهرتهم جميعًا بعائلات ملكية أوروبية أخرى، وأصبح ابنهما إدوارد السابع ملكًا على المملكة المتحدة بعد وفاة والدته عام 1901.

ماري سكوودوفسكا وبيار كوري:

كانت هي وزوجها من علماء الفيزياء والكيمياء، اكتشفت مع زوجها عنصري البولونيوم والراديوم حيث كانا رواد أبحاث الأشعة وحصلا معًا على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1903، دفن بيار كوري في مقبرة في سو ثم دفنت زوجته إلى جواره عند وفاتها سنة 1934، وفي سنة 1995 نقل رفاتهما معًا إلى البانتيون (مقبرة العظماء) في باريس؛ تكريمًا لإنجازاتهما العلمية، ووضع رفاتهما جنبًا إلى جنب في سرداب واحد في المقبرة.

بوني وكلايد:

هما زوجان أمريكيان اشتهرا خلال فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، بجرائمهما التي روعت جنوب الغرب الأمريكي، كلايد تشيستنت بارو، قاما معًا بالعديد من عمليات السطو المسلح وإطلاق النار، قبل أن يتم القبض عليهما في نهاية المطاف حيث تم نصب الكمائن، وقتلهما على أيدي الضباط.

وخلال حياتهما كان تصويرهما في الصحافة كأنهم أبطال، لسرقتهما أموال البنوك في وقت كانت الحكومة ترفع فيه أموال الضرائب، ولكن بعد عملية قتل قاما بها انقلب الأمر عليهما وأصبحا مطاردين من الجميع.

جوني كاش وجون كارتر:

التقيا لأول مرة في في عام 1968 تقدم كاش لطلب يد جون كارتر، وهي مغنية كانتري ناجحة، وقعت بينهما قصة حب ملحمية تم تجسيدها في فيلم أمريكي شهير، حيث كان قد تقدم لها عدة مرات وكانت تقوم بالرفض، واستمرا في العمل والتجول معًا لخمسة وثلاثين عامًا، حتى توفيت جون كارتر في يونيو 2003، ثم توفي كاش بعد ذلك بأربعة أشهر، كما شاركت كارتر في كتابة واحدة من أنجح أغانيه وهي ” حلقة النار “.