” نتنياهو ” يلغي قرار ترحيل المهاجرين الأفارقة لبلاد الغرب
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إلغاءه الاتفاقية، بأنه سيلغي الاتفاقية التي عُقدت، مع الأمم المتحدة، بشأن نقل المهاجرين الأفارقة، إلى بلاد الغرب.
وقال ” نتنياهو ” : ” استمعت بعناية إلى كثير من التعليقات على الاتفاق، ونتيجة لذلك؛ وبعد إعادتي النظر في عيوبه ومميزاته، قررت إلغاء الاتفاق ” .
يجدر الإشارة إلى أنه يوجد بإسرائيل، أكثر من 30 ألف مهاجر، من أصول إفريقية تعتبرهم تل أبيب ” متسللين ” إلى أراضيها، وهددت إسرائيل بطردهم، أكثر من مرة وعرضت عليهم، مغادرة أراضيها مقابل مبلغ من المال.
يُذكر أن ” نتنياهو ” قد أعلن أمس، التوصل إلى اتفاقية مع الأمم المتحدة، تقضي بترحيل أكثر من 16 ألف، لاجئ إفريقي تعتبرهم إسرائيل ” غير شرعيين” ، إلى عدد من الدول الأوروبية.
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