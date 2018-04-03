” نتنياهو ” يلغي قرار ترحيل المهاجرين الأفارقة لبلاد الغرب

القدس المحتلة(صدى):

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إلغاءه الاتفاقية، بأنه سيلغي الاتفاقية التي عُقدت، مع الأمم المتحدة، بشأن نقل المهاجرين الأفارقة، إلى بلاد الغرب.

وقال ” نتنياهو ” : ” استمعت بعناية إلى كثير من التعليقات على الاتفاق، ونتيجة لذلك؛ وبعد إعادتي النظر في عيوبه ومميزاته، قررت إلغاء الاتفاق ” .

يجدر الإشارة إلى أنه يوجد بإسرائيل، أكثر من 30 ألف مهاجر، من أصول إفريقية تعتبرهم تل أبيب ” متسللين ” إلى أراضيها، وهددت إسرائيل بطردهم، أكثر من مرة وعرضت عليهم، مغادرة أراضيها مقابل مبلغ من المال.

يُذكر أن ” نتنياهو ” قد أعلن أمس، التوصل إلى اتفاقية مع الأمم المتحدة، تقضي بترحيل أكثر من 16 ألف، لاجئ إفريقي تعتبرهم إسرائيل ” غير شرعيين” ، إلى عدد من الدول الأوروبية.