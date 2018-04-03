” سكني ” يتسبب في هجوم أعضاء ” الشورى ” على الإسكان
هاجم أعضاء مجلس الشورى، وزارة الإسكان؛ لعدم تضمن تقريرها السنوي للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، أي تفاصيل عن الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية لليوم الثلاثاء، حيث رأى الدكتور منصور الكريديس، عضو المجلس، أن وزارة الإسكان لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، متسائلاً عن عدد العقود التي وقعتها بين المواطنين والبنوك، وعن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها.
من جانبه، لاحظ عضو الشورى المهندس محمد النقادي، أن تقرير وزارة الإسكان لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، فيما أكد أيوب الجربوع أن الوزارة لم تسهم في حل مشكلة عدم الحصول على السكن.
وأكد الدكتور خالد آل سعود، أن التقرير لم يتضمن معلومات عن نسبة تملك المساكن ولا الصعوبات التي تواجه برنامج ” سكني ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 4348 ] نشر منذ 1 ساعة
لأن السالفه تقريبا كلها كلام في كلام *!!! وأتوقع انه * ما فيه شي على أرض الواقع *!!!
نواف[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 49 دقيقة
معك حق يا رااايق .. الله يسامحهم
القرشي[ عدد التعليقات: 2193 ] نشر منذ 17 دقيقة
من جانبه، لاحظ عضو الشورى المهندس محمد النقادي، أن تقرير وزارة الإسكان لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، فيما أكد أيوب الجربوع أن الوزارة لم تسهم في حل مشكلة عدم الحصول على السكن… أنتهي
هذا الكلام من سنوات كتبناه وقلناه عبر الصحف ووسائل الإعلام الأخرى وفي المجالس العامة ولكن لا حياة
لمن ننادي … قلنا يا معالي وزير الإسكان هناك فئة هي الأولى بتوفير السكن لها بأسرع وقت وهم فئة مستحقي
الضمان الإجتماعي واصحاب الدخل المنخفض من المتقاعدين وذوي الإحتياجات الخاصة وجميع من هم تحت
مظلة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ولكن وزراء الإسكان لم يراعوا ذلك نهائيآ بل ذهبوا إلى من تسببوا في ازمة
السكن لدينا ومن تسببوا في رفع الإيجارات في السنوات الأخيرة ( المطورون العقاريون ) ودعموهم بالأموال
التي خصصتها الدولة لإنشاء مساكن للمواطنين مما زاد من معاناة الشعب وتعثر الكثير من مشاريع الوزارة
والتي اتضح فيما بعد بوهمية بعضها .
اتمنى من حكومتنا الرشيدة ان تشرف إشراف مباشر على ملف الإسكان وأن تضرب بيد من حديد على كل من تثبت
إدانته بالتلاعب بأموال مشاريع الإسكان التي كان من المفترض أن يغلق هذا الملف منذ زمن ولكن موت الضمير
لدى البعض هو من جعله مفتوحآ حتى الأن ولن يغلق حتى تغلق جميع منابع الفساد .