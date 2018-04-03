” سكني ” يتسبب في هجوم أعضاء ” الشورى ” على الإسكان

حمود العنزي(صدى):

هاجم أعضاء مجلس الشورى، وزارة الإسكان؛ لعدم تضمن تقريرها السنوي للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، أي تفاصيل عن الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية لليوم الثلاثاء، حيث رأى الدكتور منصور الكريديس، عضو المجلس، أن وزارة الإسكان لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، متسائلاً عن عدد العقود التي وقعتها بين المواطنين والبنوك، وعن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها.

من جانبه، لاحظ عضو الشورى المهندس محمد النقادي، أن تقرير وزارة الإسكان لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، فيما أكد أيوب الجربوع أن الوزارة لم تسهم في حل مشكلة عدم الحصول على السكن.

وأكد الدكتور خالد آل سعود، أن التقرير لم يتضمن معلومات عن نسبة تملك المساكن ولا الصعوبات التي تواجه برنامج ” سكني ” .