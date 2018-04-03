انطلاق ملتقى القيادة المدرسية الأول بتعليم مكة تحت عنوان ” تمكين .. تغيير .. إبداع “

سعيد العجل(صدى):

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي فعاليات ملتقى القيادة المدرسية الأول الذي نظمه قسم القيادة المدرسية بالإدارة، بحضور قائدي مدارس تعليم مكة وذلك بمسرح مدارس المعرفة الأهلية اليوم الاثنين 17 / 7 / 1439 هـ .

وأكد ” الحارثي ” أن هذا الملتقى يُسهم في تحقيق شعاره تمكين ، تغيير .. إبداع وتعزيز دور مبادرات الإدارة في مثل الاعتماد المدرسي المكي وتحقيق أهداف هذه المبادرات بما يحقق النتاج المرجو .

وشدد على أهمية دور قيادات المدارس، في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس، والمحافظة على المقدرات الوطنية، من خلال نظافة المدارس، والبيئة التعليمية، والحرص على تجهيزاتها، والمساهمة في تحسين بيئتها، بتعاون المجتمع المدرسي ككل.

وأعرب عن أمله من قادة المدارس الحرص على التطوير والتجديد في خطة قائد المدرسة لحفز العاملين نحو الأفضل، وتبني المبادرات التطويرية ورعايتها والعمل على متابعتها حتى تتحقق أهدافها، مقدمًا شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية، ولجميع قادة المدارس على جهودهم الحثيثة ورغبتهم في العمل، ووصل شكره لإدارة الإشراف التربوي وقسم القيادة المدرسية وجميع اللجان العاملة لإقامه هذا الملتقى.

بعدها استمع الحارثي لمداخلات قائدي المدارس لتناول ما قد يطرأ من معوقات لأداء العمل والسعي في حلها لجعل المدارس بيئات جاذبة وآمنة ومهيأة .

هذا ويهدف الملتقى الذي يستهدف قادة المدارس الحكومية والأهلية لتمكين القيادة المدرسية وتعزيز دورها وتنمية وتعزيز القيم الوطنية وتعزيز الشراكة المجتمعية لدى القيادات المدرسية وعرض التجارب الناجحة في مجال القيادة المدرسية وتحضير قادة المدارس للمشاركة في مجال القيادة المدرسية وتحفيز قادة المدارس للمشاركة في جوائز التميز

وقد بدأ الحفل بعرض مرئي لمنجزات قسم القيادة المدرسية قدمه الأستاذ عبدالله المالكي ثم تلاه ورقة عمل بعنوان القيادة بالقيم قدمها الأستاذ الدكتور عبدالله الجعيد وتحدث الأستاذ سعد المزمومي عن الاستعداد للعام الدراسي القادم وأهمية التحضير الجيد قبل بدء العام ؛وتطرق الأستاذ عبدالعزيز بخش لأهمية الشراكة المجتمعية ودورها في رفع قيمة التعليم وجودة مخرجات التعليم ؛وقدم الأستاذ فيصل العتيبي ورقة عمل بعنوان دور الاعتماد المكي في تجويد العملية التعليمية وأهمية ذلك في جودة التعليم ؛ وقدم الأستاذ سعد القرني مدير مدرسة الرحمانية الإبتدائية عرضاً عن رحلة مع جائزة التميز التي حصلت عليها المدرسة والخطط التي تم اتخاذها لتحقيق هذه الجائزة؛ وتطرق مدير التوجيه والإرشاد الأستاذ سليمان الفيفي عن قيادة الإرشاد الطلابي في المدرسة وأهمية تفعيل دور المرشد الطلابي وكل مايخدم الطلاب دراسياً واجتماعياً؛ ثم تحدث الأستاذ مستور الثقفي عن المدرسة النشطة وأثرها في تعزيز العملية التعليمية والتربوية والتعرف على واقع ممارسة التعلم النشط بمدارس التعليم العام بتعليم مكة من وجهة نظر المشرفين التربويين من قادة المدارس والمعلمين ورواد النشاط للأدوار المناطة بهم تجاه تفعيل التعلم النشط ؛ثم اختتم الملتقى بورقة عمل مجتمعات التعلم المهنية للأستاذ فهد زبرماوي.