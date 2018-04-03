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  3. يا روح ما بعدك روح

يا روح ما بعدك روح




6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههه
يا ساتر يعني ضاقت الأرض.
الله لا يضيق علينا ههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 54 دقيقة

ساتر
ليس من أسماء الله
حفظك الله

[ عدد التعليقات: 45039 ] نشر منذ 33 دقيقة

ههههههههههههههههههههه ,,

[ عدد التعليقات: 2418 ] نشر منذ 31 دقيقة

هههههه هههههه ههههه ياحليلهم

[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 27 دقيقة

ساتر
ليس من أسماء الله
حفظك الله.
؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
للعلم أخي الكريم تميم ،،
بعيد عن الغلوا في الدين والدخول في النوايا،، سواء متعمد أو عفوي أو مكره.
كلمة ياساتر وياستار :- من هو الذي ممكن أن يستر عليك إذا لم يستر عليك الله.
أرجوا أن لا تدخلنا في مجال الدخول في النوايا والظنون.
وفقنا الله وأياك لما فيه صلاح ديننا ودنيانا.
الحمد لله ليس عندي أي معتقد شركي أوأي إشتباه في أسماء الله عز وجل.

[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 12 دقيقة

لعلمك أخي تميم:-
كلمة ياساتر
كنا نسمعها منذ الصغر:- في كذا منطقة،، إذا كان في منطقتك تعتبر شبهه دينيه أو نوع من الشرك أو ممكن سمعت شئ غائب لا نعلمه،،فجزاك الله خير،ونحن لك من الشاكرين.
يارب سترك.
يالله تسترنا.

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