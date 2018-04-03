يا روح ما بعدك روح

الثلاثاء 3
أبريل
ههههههههههههههه
يا ساتر يعني ضاقت الأرض.
الله لا يضيق علينا ههههههههههههههههه
ساتر
ليس من أسماء الله
حفظك الله
ههههههههههههههههههههه ,,
هههههه هههههه ههههه ياحليلهم
ساتر
ليس من أسماء الله
حفظك الله.
؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
للعلم أخي الكريم تميم ،،
بعيد عن الغلوا في الدين والدخول في النوايا،، سواء متعمد أو عفوي أو مكره.
كلمة ياساتر وياستار :- من هو الذي ممكن أن يستر عليك إذا لم يستر عليك الله.
أرجوا أن لا تدخلنا في مجال الدخول في النوايا والظنون.
وفقنا الله وأياك لما فيه صلاح ديننا ودنيانا.
الحمد لله ليس عندي أي معتقد شركي أوأي إشتباه في أسماء الله عز وجل.
لعلمك أخي تميم:-
كلمة ياساتر
كنا نسمعها منذ الصغر:- في كذا منطقة،، إذا كان في منطقتك تعتبر شبهه دينيه أو نوع من الشرك أو ممكن سمعت شئ غائب لا نعلمه،،فجزاك الله خير،ونحن لك من الشاكرين.
يارب سترك.
يالله تسترنا.
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واضح وصريح[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههه
يا ساتر يعني ضاقت الأرض.
الله لا يضيق علينا ههههههههههههههههه
تميم[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 54 دقيقة
ساتر
ليس من أسماء الله
حفظك الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45039 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ,,
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2418 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههه هههههه ههههه ياحليلهم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 27 دقيقة
ساتر
ليس من أسماء الله
حفظك الله.
؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
للعلم أخي الكريم تميم ،،
بعيد عن الغلوا في الدين والدخول في النوايا،، سواء متعمد أو عفوي أو مكره.
كلمة ياساتر وياستار :- من هو الذي ممكن أن يستر عليك إذا لم يستر عليك الله.
أرجوا أن لا تدخلنا في مجال الدخول في النوايا والظنون.
وفقنا الله وأياك لما فيه صلاح ديننا ودنيانا.
الحمد لله ليس عندي أي معتقد شركي أوأي إشتباه في أسماء الله عز وجل.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 12 دقيقة
لعلمك أخي تميم:-
كلمة ياساتر
كنا نسمعها منذ الصغر:- في كذا منطقة،، إذا كان في منطقتك تعتبر شبهه دينيه أو نوع من الشرك أو ممكن سمعت شئ غائب لا نعلمه،،فجزاك الله خير،ونحن لك من الشاكرين.
يارب سترك.
يالله تسترنا.