أخ الفريق البلوي في ذمة الله

سعيد العجل(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر هذا الْيَوْمَ الثلاثاء أحمد بن عيد العرادي البلوي، أخ معالي الفريق/ عواد بن عيد البلوي مدير عام حرس الحدود، وسيصلى عليه مغرب هذا الْيَوْمَ بالحرم النبوي بالمدينة المنورة وسيكون أداء واجب العزاء بالرياض بعد صلاة العصر من أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافق ١٨-٢٠ /٧/ ١٤٣٩هـ .

موقع العزاء للرجال بحي الياسمين وفق الرابط التالي:

https://goo.gl/maps/p6DmVyqCiRx .

موقع العزاء للنساء بحي الربيع وفق الرابط التالي:

https://goo.gl/maps/VuiKDqymviv .