معرض كتاب مخصص للطفل بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض

تركية البدر(صدى):

ينطلق الأسبوع القادم في الرياض مهرجان معرض كتاب الطفل والذي ينظمه مركز الملك فهد الثقافي، ويستمر لمدة خمسة أيام وتحديدا في الفترة من 23 إلى 27 رجب الموافق 9-13 أبريل.

وأوضح المشرف العام على المركز الأستاذ محمد السيف أن المعرض يهدف إلى تعزيز القراءة لدى الأطفال وتوثيق الصلة بين الطفل والكتاب، وتشارك في هذا المعرض دور النشر المحلية المتخصصة في مجال كتاب الطفل، وسيتم من خلاله استقطاب المهتمين بالكتاب والقراءة والذين لهم خبرة في تقديم الورش الفنية المتعلقة بالكتاب.

وأضاف السيف أن إدارة المعرض قامت بعمل برنامج ثقافي موسع يحتوي على مسرحيات موجهة للطفل وورش في تطوير المهارات وأركان للأطفال المبدعين في مجال التأليف كما ستقام ورش في فن كتابة القصة للأطفال وغيرها من البرامج الثقافية والترفيهية، وسيتم تخصيص منصات لتوقيع الكتب الجديدة والموجهة للطفل، ويستقبل المعرض زواره من العائلات والزوار في الفترة المسائية، فيما تم تخصيص الفترة الصباحية لطلبة المدارس التي تم توجيه الدعوة لها.

وأكد المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أن هذه الفعالية تحظى باهتمام كبير من وزارة الثقافة والإعلام لما يمثله الكتاب من قيمة معرفية وثقافية تسهم في تطور العقول وتنميتها بصفة عامة وعقول الأطفال على وجه الخصوص، مقدما شكره وتقديره لمعالي الوزير الدكتور عواد العواد، الذي يحظى المركز بدعمه الكامل وتوجيهاته التي تصب في تميز برامج الثقافية.