تراجع أسعار الذهب وسط استمرار خسائر الأسهم العالمية

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار خسائر الأسهم العالمية نتيجة المخاوف من زيادة حدة نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1339.60 دولار للأوقية، بعدما سجل أكبر مكاسب يومية له بالنسبة في أسبوع أمس الاثنين، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 1343.60 دولار للأوقية.

وعلى مستوى المعادن، انخفضت الفضة بنسبة 0.4% إلى 16.55 دولار للأوقية، بعد أن ارتفعت 1.8% في الجلسة السابقة.