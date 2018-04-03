تدمير منصة إطلاق صواريخ للحوثيين بالساحل الغربي لليمن

فهمي محمد(صدى):

تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير منصة إطلاق صواريخ لميليشيا الحوثي الإيرانية في منطقة الفازة بالساحل الغربي لليمن.

وأوضحت مصادر أن الصواريخ كانت تستخدمها المليشيا الإيرانية في قصف الأحياء السكنية الرافضة للإنقلاب والمستشفيات والمدارس، وذلك استمرارًا لنهجها العدائي ضد أبناء الشعب اليمني.

ومن الجدير بالذكر، إنه قامت قوات الجيش اليمني والمقاومة بالتصدي لمحاولات تسلل فاشلة لمسلحي عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية للمناطق المحررة بجبهة الساحل الساحل الغربي كانت تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين تكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.