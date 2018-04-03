” سفارة المملكة بنيودلهي ” توضح حقيقة فيديو سحل طالب سعودي في الهند

نايف السالم(صدى):

أوضحت سفارة المملكة في نيودلهي حقيقة مقطع الفيديو الذي جرى تداوله بعنوان سحل طالب سعودي في إحدى الجامعات الهندية، مؤكدة أن الطالب يمني الجنسية وليس سعوديا كما أشيع.

وقال السفارة إن الطالب الذي ظهر في مقطع فيديو مدته 50 ثانية وهو يتعرض لهجوم جماعي على يد 7 أفراد من أمن وحرس الجامعة، ليس سعوديًا، وإنما يمني، وهو يدرس في جامعة ” شاردا ” الخاصة بمدينة ” جريتر نوديا ” شمالي الهند.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الطالب تقدم بشكوى لدى الشرطة، قال فيها إنه كان يحمل سجائر يُمنع تدخينها في حرم الجامعة، لكنه لم يكن يدخنها عند الاعتداء عليه.

وكان مقطع فيديو قد بثه زملاء الطالب يوضح الاعتداء الذي انتهى بحمل 4 من أفراد أمن الجامعة الطالب المذكور، وألقوا به خارج إطار الجامعة.

