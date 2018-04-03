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” شرطة نجران ” تنفي خطف خادمة إثيوبية للأطفال في المنطقة

” شرطة نجران ” تنفي خطف خادمة إثيوبية للأطفال في المنطقة
راشد آل شريه(صدى):

أصدرت شرطة منطقة نجران بيانا اليوم الثلاثاء نفت فيه ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن خادمة إثيوبية تقوم بخطف الأطفال في أحياء المدينة.

وقال الرائد عبدالله بن محمد العشوي، متحدث شرطة منطقة نجران إن ما جرى تداوله غير صحيح جملة وتفصيلاً، وهي شائعةٌ الغرضُ منها الإثارة.

وأضاف العشوي أن الجهات الأمنية على أتم استعداد لمواجهة كل مَن تُسوّل له نفسه المساس بأمن هذا البلد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين

مايخافون من عقاب الله !

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبي الله ونعم الوكيل

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