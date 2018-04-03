بالصور.. الحارثي يفتتح المبنى النموذجي لمدرسة البرهان الأهلية بمكة

سعيد العجل(صدى):

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي المبنى النموذجي لمدرسة البرهان الأهلية بحي أم الكتاد بمكة مساء الإثنين الموافق: 16/ 7/ 1439هـ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي بإدارة تعليم مكة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، ومساعده الأستاذ زهير مشاط ومدير عام شركة أطوار الذكية للتعليم الأستاذ عبدالله بن دوس الشمراني، ومالك المدارس المهندس محمد برهان سيف الدين وأسرة البرهان وعدد من منسوبي التعليم وأولياء الأمور.

وعبّر مدير عام التعليم بمنطقة مكة عن سعادته بافتتاح هذا الصرح التربوي الأحدث في مكة المكرمة؛ الذي يُعد رافد من روافد التعليم المتقدمة، المواكبة لرؤية المملكة 2030، والتحول الوطني 2020م.

وهنأ المدير العام أسرة البرهان وشكرهم لالتفافهم للعلم ونشره اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ جاء ذلك في كلمته بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن أسرة البرهان أسّست سابقاً أول مدرسة نظامية في الجزيرة العربية للبنات بمسمى مدرسة ” الفتاة ” ، والآن يواصلون المسيرة الخيرة بالاستثمار في التعليم بإنشاء مدرسة ” البرهان ” الأهلية النموذجية في مكة، وتجهيزها وتهيئة مبناها الجميل الذي يُعدّ تحفة معمارية توفرت فيها الوسائل التعليمية، والتجهيزات المدرسية، والتقنية الحديثة لتكون بيئة جاذبة، وبيئة محفزة؛ تستطيع وبكل جدارة أن تكون أُنموذجاً للمدارس الأهلية في مكة المكرمة.

فيما أكدّ مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني أن مدارس البرهان الأهلية تعتبر مدارس رائدة، استطاعت أن تجمع بين الفكر التربوي، والفكر الهندسي الأصيل، والروح المكية العالية لهذه الأسرة العريقة التي تستحق من الجميع كل التقدير والشكر والإجلال لجعل هذه المدارس المتطورة أنموذجاً يحتذى لمدارس التعليم الأهلي في مكة المكرمة.

من جهته، شكر مالك المدارس المهندس محمد برهان سيف الدين نيابة عن أسرة ” البرهان” مدير عام التعليم بمنطقة مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي لتفضله بتدشين مدرسة البرهان الأهلية، ودعم إدارة تعليم مكة اللامحدود للقطاع الخاص في التعليم الأهلي، كما ثمّن البرهان لمدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني على دعمه المتواصل لمدارس التعليم الأهلي عموماً ومدارس البرهان خصوصاً في هذا المشروع التعليمي الأحدث حتى تم افتتاحه بفضل الله تعالى ثم بفضل ما وجده من دعم من مكتب التعليم الأهلي بإدارة تعليم مكة المكرمة.

وأوضحت قائدة مدرسة البرهان الأهلية الأستاذة أفنان محمد نوح، أنه تم تأسيس روضة البرهان الأهلية عام ١٤٣١هـ بفصول رياض أطفال فقط، ثم ألحقت بها فصول للمرحلة الابتدائية عام ١٤٣٥ هـ، وفصول إسناد عام ١٤٣٦هـ، وتم بحمد الله الانتقال إلى المبنى النموذجي التعليمي بداية الفصل الثانى للعام ١٤٣٩ كمبنى متكامل يستوعب ٢٤ فصلا دارسيا؛ منها 4 فصول رياض أطفال، و20 فصلا من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، فيما يمتاز المبنى بتصميم معماري نموذجي، ذو مساحات واسعة وإضاءة وتهوية ممتازة، وبيئة تعليمية جاذبة، وفصول ذكية، ومعامل ومرافق تعليمية، تشمل معمل العلوم ومعمل الحاسب الآلي، ومعمل التدبير المنزلي، والمعمل الفني، ومصادر التعلم، بالإضافة لمصلى، وعدد من القاعات للسينما والأنشطة والمناسبات والاجتماعات، ونادي رياضي، وساحات ألعاب خارجية، وعيادة طبية، وغرف إدارية متكاملة. فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى (٤٣٣) طالبة لمرحلتي الروضة والابتدائية. مضيفة أن البرامج التعليمية بالمدرسة تتضمن؛ برامج التطوير لمدرسة البرهان Stem العلوم الممتعة، والربوت فاب لاب، والتفاح الأخضر( هايجن، الصحة العامة، الإسعافات الأولية ) ونواة ( المهارات الحياتية لغة الجسد والوعى المالي ) وخارج الصندوق ( تصميم التفكير والابتكار ومهارات التفكير ) Talent المواهب والهوايات، والمسرح والقصة التعليمية والمهن والميول) والبيئة الآمنة ( مسؤول السلامة).

وأبانت القائدة أفنان نوح أن طموحات مدارس البرهان المستقبلية تكمن في اعتماد المسار الأمريكي (انتر ناشيونال) من الروضة ٣ إلى الصف السادس، وفصول الدمج والتربية الخاصة، وفصول الموهوبات، والتوسع للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

