الفائز بجائزة الملك فيصل يكشف هذه الحقيقة بعد أكثر من 40 عاما

علي القرني (صدى):

التقى أستاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الدكتور بشار عواد، الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وذلك في منزله، وكذلك الشيخ ابن عقيل الظاهري، أثناء وجوده في الرياض في حفل توزيع جائزة الملك فيصل العالمية.

وأبدى ” بشار ” الفائز بفرع الدراسات الإسلامية إعجابه، وهو يقوم بزيارات لعدد من العلماء والشيوخ والأساتذة المتخصصين في البحث العلمي، بالمؤلفات الشرعية للأمير عبدالعزيز بن سطام.

وأوضح ” بشار ” أمرًا، يتضح من خلاله القيمة العلمية والمرجعية الإسلامية للمملكة وعلمائها؛ إذ قال إنه أثناء بحثه قبل ما يزيد على أربعين سنة عن مراجع معينة لابن تيمية لم يجدها إلا في مكتبة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن شقيق الملك عبدالعزيز – رحمهم الله جميعًا -؛ إذ كان يلقب الأمير عبدالله بعالم آل سعود.

وربط الدكتور بشار بين علم الأمير عبدالله بن عبدالرحمن والأمير عبدالعزيز بن سطام؛ إذ قال إنه وجد الأمير عبدالعزيز بن سطام عالمًا من العلماء، وهذا ليس بغريب؛ فجده لأمه هو الأمير عبدالله بن عبدالرحمن – رحمه الله -، وهذا فيه دلالة على أن العلم في جزيرة العرب متأصل، وأن الأسرة المالكة الكريمة هي المثال الأعلى للجميع في طلب العلم والحث عليه.

يُشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سطام ألّف كتبًا عدة، منها كتاب ” الشريعة ومفهوم المصلحة ” ، وتم ترجمته للغة الإنجليزية. واستشهد الكاتب الأمريكي ” لورنس روزن ” في كتابه ” الإسلام والحكم بالعدل ” بأجزاء عدة مما ورد في كتاب الأمير عبدالعزيز بن سطا.