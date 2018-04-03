ملك الأردن يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة العربية بالظهران

سعيد العجل(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دعوة لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء للمشاركة في أعمال القمة العربية التي ستعقد في مدينة الظهران السعودية في الخامس عشر من شهر أبريل الجاري.

وسلم سفير المملكة العربية السعودية في الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود دعوة خادم الحرمين الشريفين لنائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، في قصر الحسينية.

وأكد نائب جلالة الملك، خلال اللقاء حرص الأردن بقيادة جلالة الملك على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة، وخروجها بقرارات تسهم في تفعيل التعاون والعمل العربي المشترك، وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية والحفاظ على مصالحها، وبما يلبي تطلعات الشعوب العربية في العيش بأمن وسلام.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.