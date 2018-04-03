عبد الله السعيد في السعودية خلال ساعات.. والنصر ينافس الأهلي لضمه

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب عبدالله السعيد نجم الأهلي المصري من الانتقال إلى دوري المحترفين؛ عقب دعوته من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ للقدوم إلى المملكة.

وقالت المصادر إن النصر دخل في المنافسة على ضم السعيد؛ بعد تداول الأنباء الأيام الماضية حول تفاوض الأهلي مع اللاعب لضمه.

واستخرج السعيد تأشيرة لدخول السعودية لمدة 3 أشهر فقط؛ بدعوة من رئيس هيئة الرياضة، إلا أنه في الوقت ذاته لا تؤكد التأشيرة الوصول إلى اتفاق رسمي مع أي نادِ؛ حيث من الممكن أن استخراج التأشيرة يكون على خلفية تأدية اللاعب لمناسك العمرة فقط.

ومن المرتقب أن يصل ” السعيد ” خلال ساعات إلى الأراضي السعودية؛ عقب حصوله على إذن من الجهاز الفني للأهلي المصري بقيادة حسام البدري، لتأدية مناسك العمرة.