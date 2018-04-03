1600 مدرسة بمكة تشارك وسم ” وفه التبجيلا “

سعيد العجل(صدى):

تشارك أكثر من 1600 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في حملة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم وذلك للاحتفاء بتميز المعلمين والمعلمات في كافة المجالات التعليمية وغير التعليمية تحت وسم ” وفه التبجيلا ” .

وأكدت الإدارة لجميع المدارس أن المشاركة بحملة الاحتفاء بالمعلم ما هو إلا جزء من حقه الكبير والاحتفاء بعطائته الكبيرة والعظيمة كما يجب، منوهة بدور المعلم والمعلمات الأساسي في إيقاظ الطاقات الكامنة لدى طلابه وطالباته، وتعزيز قدراتهم على طلب العلم وتحصيله، ونشر قيمه والامتثال لها في تعاملاتهم، مبينه أن مكانة المعلم في المجتمع لا تحتاج إلى إيضاح، فهو قُطب الرحى في عملية التربية والتعليم، وهو المحور والركيزة الأهم وأن ما نشاهده اليوم من منجزات وصل لها أبنائنا الطلاب في منافسات عالمية ماهي إلا نتاج المعلم وما نراه من موظفين في قطاعات الدولة المختلفة ما خرجوا إلا من تحت أيدي المعلمين .

