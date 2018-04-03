” فض المنازعات ” تلزم 3 أندية بدفع 298 ألف ريال خلال شهر

ماجد الأشرم(صدى):

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً بإلزام نادي العروبة بدفع مبلغ 97,500 ريال للمدعي خالد بن ناصر حامظي، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره 4,875 ريال، خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

كما ألزمت الغرفة، نادي المجزل بدفع مبلغ 96,000 ريال للمدعي يسري بن محمد الكحلة، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره 4,800 ريال، خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وقررت إلزام نادي هجر بدفع مبلغ 105,000 ريال للمدعي خالد بن عبدالعزيز البركة، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة مبلغ وقدره 5,000 ريال، خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.