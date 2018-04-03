رفضت الارتباط به.. فشهر بها ونشر صورها على موقع إباحي

القاهرة(صدى):

بعد أن رفضت طالبة جامعية مصرية تُدعى ” سلمى ” وتبلغ من العمر 19 عام، الارتباط بجارها، وهو شاب في مقتبل العمر يُدعى ” سامي .ع ” ويبلغ من العمر 28 عامًا، وذلك بعد أن عرض عليها نيته التقدم لخطوبتها وطلب منها تحديد موعد لمقابلة أسرتها إلا أنها طلبت منه عدم الحديث في هذا الأمر.

لمكنه وضع خطة شيطانية لإجبارها على الموافقة عليه، وذلك عن طريق نشر صورها على موقع إباحي، وإرسال رسائل تهديد إلى خالها للتدخل وإقناعها قبل أن ينشر مزيداً من صورها.

لكن خالها وضع خطة لإستدراجه وأبلغه هاتفياً بموافقة إبنة شقيقته وطلب مقابلته وعقب حضور ” سامي ” تمكن خال الفتاة من اختطافه بمعاونة آخرين، وأجبره على التوقيع على إيصال أمانة انتقاماً منه وصوره عارياً واحتجزه منزله في النزهة شرق العاصمة القاهرة.

وتمكنت المباحث من القبض على طرفي القضية، وبسؤال خال الفتاة يعترف باختطاف الشاب وحجزه لمدة يومين بسبب تهديده للفتاة، وتم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمبلغ وتبين أنه يحتوي على صور للفتاة، كما تم ضبط هاتف خال الفتاة وتبين أنه يحتوي صوراً مخلة وإيصال أمانة بـ100 ألف جنيه ممهور بتوقيع المجني عليه.

وقررت النيابة العامة حبس طرفي النزاع على ذمة التحقيقات، كما كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة واستدعاء الفتاة لسماع أقوالها.