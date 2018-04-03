بالصور.. القبض على 5 وافدين مخالفين لقرار توطين الاتصالات بالرياض

حمود العنزي(صدى):

كشف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، عن أن فرق التفتيش الميدانية تمكنت من ضبط 5 وافدين تحايلوا على قرار توطين قطاع الاتصالات بالمنطقة.

وأوضح ” السيالي ” أنه تمت متابعتهم لمدة أسبوعين ورصد نشاطهم وأوقات وجودهم، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لترحيلهم، كما أكد أن الحملات التفتيشية على كافة المنشآت التجارية مستمرة للتأكّد من تطبيق أصحابها أنظمة الوزارة وتشريعاتها التنظيمية.