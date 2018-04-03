دبي تكشف حقيقة الفيديو المتداول عن ” البيض البلاستيكي “

دبي(صدى):

صرحت بلدية دبي، بشأن الخبر المتداول، مؤخرًا حول وجود بيض ” بلاستيكي ” في البلاد، هو محض شائعات وغير صحيح.

وفي ذات السياق أيضًا، قالت إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، أن مادة البلاستيك، تكون صلبة على درجة حرارة الغرفة، وتذوب عندما تُسخن إلى درجة حرارة تقارب 80 درجة مئوية، وبما أن البيض في مقطع الفيديو المتداول، كان سائلًا وصار متماسكًا عند قليه، فلا يمكن أن يكون بلاستيكيًا.

من الجدير بالذكر، أنه انتشر مؤخرًا مقطع فيديو متداول، تدعى مقدمته أن هناك نوعًا، من البيض المصنع من مادة بلاستيكية، وأنه قد تم قلي ذلك البيض مكونًا طبقة، ذكرت مقدمة الفيديو أنها مادة بلاستيكية، كما حذر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أن البيض الصيني، وصل الإمارات والمملكة والبحرين.