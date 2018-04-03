الرائد: عطيف وراء تضحيتنا بـ ” سيبيريا “

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس نادي الرائد، فهد المطوع، عن السبب وراء التضحية بالمدرب سيبيريا ، على الرغم من أنه أفضل المدربين في تاريخ النادي.

وقال ” المطوع ” إن تصريح اللاعب صقر عطيف ضد سيبيريا، وهجومه عليه؛ تسبب في وجود صراع بينهما؛ لذلك ضحى الرائد بالمدرب؛ لمنع وقوع تصادم بين المدرب واللاعبين.

وأضاف ” المطوع ” : ” قررنا التضحية بسيبيريا بدلًا من أن يفقد الفريق بأكمله ” ،مشيرًا إلى أن ترتيب الرائد في دوري المحترفين الموسم الحالي لا يليق بالنادي.

وأكد على أنه قدم أفضل ما لديه للرائد طوال فترة رئاسته، ولن يقيم نفسه؛ كاشفًا أنه تم التفاوض مع اللاعب عبد المؤمن جابو قبل أن ينتقل للنصر، إلا أنه في اللحظات الأخيرة فشلت الصفقة.