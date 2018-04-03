16 وظيفة شاغرة بـ ” تعليم الباحة “

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، 16 وظيفة شاغرة للعمل بإدارة الخدمات العامة والإدارات النسائية ومكاتب التعليم ” بنين – بنات ” ، والخدمات العامة بالإدارة.

وأوضحت ” تعليم الباحة ” ، أن التقديم سيبدأ إعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 1439/07/23هـ، على أن يكون أخر موعد للتقديم في 1439/08/23هـ.

كما كشفت الإدارة، عن إمكانية الإطلاع على مزيد من المعلومات والتفاصيل بشأن تلك الوظائف، وكيفية التقديم عليها من قِبل الراغبين في العمل بها، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا .