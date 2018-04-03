” الشورى ” يحسم قراره بشأن تملك غير السعوديين لمؤسسات صحية
قرَّر مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، عدم الموافقة على إلغاء الفقرة 1 من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية، والذي يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة سعودية، فيما عدا المستشفى.
وكان الهدف من التعديل أن يتم السماح للمستثمرين غير السعوديين بالاستثمار في القطاع الصحي، الأمر الذي رفضته اللجنة الصحية وطالبت بعدم الموافقة عليه.
شيخين1[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 12 دقيقة
حلووالاخطاء الطبية الي راح ضحاياها بلمئات مالها حل عندكم اكيد لايوجد حل \شكر