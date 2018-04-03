ريماك C_Two تباع بالكامل وسعرها 2.1 مليون دولار

عادل الحربي(صدى):

بصورة رسمية تحدت ريماك أوتوموبيل المشككين وأصبحت واحدة من مجرد حفنة صغيرة من الشركات الناشئة التي تقوم بانتاج السيارات الفائقة والتي في طريقها للتحول لشركة رئيسية تبيع أعداد كبيرة. والسبب في ذلك أن السيارة C_Two التي أنتجتها الشركة قد بيعت تقريبا في غضون ثلاثة أسابيع من العرض الأول لها رغم أن الوحدات التي أعلنت عنها الشركة هي 8 سيارات فقط.

وتأتي السيارة مثيرة للإعجاب مثلما كان موديل ريماك concept_One ، وبفضل شعبية C_Two ، نعتقد أن شركة ريماك يمكنها الآن الاعتماد على نفسها وتقديم نسخ أكثر في الفترة المقبلة لتكون مثل كونيجسيج وباجاني في المستوى كواحدة من شركات السيارات القليلة التي تقوم بتقديم سيارات فائقة في أعداد قليلة مميزة.

وفي حين أعادت كونيجسيج تعريف مفهوم سيارات الأداء مع محرك الاحتراق الداخلي فشركة باجاني تتميز بالصناعة اليدوية للسيارات، أما ريماك فهي رائدة في مجال السيارات الكهربائية عالية الأداء. وقد قدمت ريماك C_Two في معرض نيويورك للسيارات وقال رئيس المبيعات لريماك كريسو كوريك أن ما هو أكثر مدعاة للإعجاب هو أن C_Two تبدأ من 2.1 مليون دولار وفي المتوسط ، ينفق المشترون أكثر من 600.000 دولار على الخيارات.

وبعيدا عن مظهرها المميز ، فقد استحوذت C_Two على انتباه المتحمسين بقوة 1.888 حصان وتدعي الشركة الكرواتية أن هذه القوة تؤدي إلى التسارع من 0-60 ميل في الساعة (96 كم / ساعة) في 1.85 ثانية ،ومن 0-100 ميل في الساعة (160 كم / ساعة) في 4.3 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 258 ميلا في الساعة (412 كم / ساعة). وبفضل باقة البطارية التي تبلغ سعتها 120 كيلووات في الساعة ، تقول ريماك أن C_Two لديها نطاق تنقل يبلغ 404 ميل (650 كم).