” الحوثي ” تفشل في جمع التبرعات للمجهود الحربي
أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية فشلت في جمع تبرعات للمجهود الحربي في مديريتي ” جرعا وعياس ” ، مؤكدة أنهم لم يتمكنوا من جميع أي مبلغ.
وأوضحت المصادر، أن المليشيا الإرهابية قامت بالسطو على الوحدة التنفيذية للنازحين وأغلب مكاتب المنظمات الدولية الإنسانية في محافظة صنعاء، وكذلك تأخير صرف الحصص الغذائية للشهر الحالي .
وفي سياق آخر، قتل وأصيب العشرات من عناصرهم قبالة الحدود الجنوبية للمملكة، كما تمكن التحالف العربي من قطع إمدادات معظم الجبهات التابعة لهم.
محمد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 35 دقيقة
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين
خديجه[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 33 دقيقة
لن ينجحوا في شي نهايتهم جريبه
طلال[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يأخدهم وريحنا سوف يهلكون من عذاب الله