” الحوثي ” تفشل في جمع التبرعات للمجهود الحربي

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية فشلت في جمع تبرعات للمجهود الحربي في مديريتي ” جرعا وعياس ” ، مؤكدة أنهم لم يتمكنوا من جميع أي مبلغ.

وأوضحت المصادر، أن المليشيا الإرهابية قامت بالسطو على الوحدة التنفيذية للنازحين وأغلب مكاتب المنظمات الدولية الإنسانية في محافظة صنعاء، وكذلك تأخير صرف الحصص الغذائية للشهر الحالي .

وفي سياق آخر، قتل وأصيب العشرات من عناصرهم قبالة الحدود الجنوبية للمملكة، كما تمكن التحالف العربي من قطع إمدادات معظم الجبهات التابعة لهم.