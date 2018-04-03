ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تصاعد حدة الحرب التجارية

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، متعافيه من تراجعها أمس بعد فرض رسوم جمركية صينية على سلع أمريكية.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.22% عند 67.79 دولار بعد انخفاضها أمس بنسبة 2.5%، كما صعدت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.19% عند مستوى 63.13 دولار للبرميل في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة.

وكانت الصين أعلنت فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة والتي بدأ تنفيذها منذ أمس، بقيمة 3 مليارات دولار، وسط مخاوف المستثمرون من تصاعد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والذي يؤدي إلى تراجع معدلات النمو العالمية.

ومن المنتظر، غدًا الأربعاء، صدور بيانات المخزونات النفطية الأمريكية من خلال إدارة معلومات الطاقة، وتشير التوقعات إلى استمرار زيادة المخزونات بمقدار مليوني برميل في الأسبوع الماضي.