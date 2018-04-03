نصيحة زيدان السر وراء تألق كريستيانو رونالدو

طلال الغامدي(صدى):

شاهد عاشقي الملكي، خلال الأيام الماضية، والمواجهات الأخيرة للريال، تألق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان يعاني من تذبذب في الأداء في بداية الموسم.

وعن السر وراء إعادة بريق الدون، كشفت مصادر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وجه نصيحة للدون في وقت سابق؛ للحفاظ على أداءه.

وقال ” زيدان ” للدون إنه إذا رغب في الاستمرار لأطول فترة في الملاعب وعدم الاعتزال مبكرًا فعليه أن يأخذ قسطًا من الراحة، وعدم المشاركة في جميع المباريات بالموسم؛ وهو ما يطبقه حاليا الدون.

وأخذ الدون استراحه من اللعب في كأس الملك ولم يشارك في آخر جولات الليجا أمام لاس بالماس، وقبلها عن ليجانيس وإسبانيول؛ وهو ما أدي إلى رفع معدلاته كالصاروخ، حيث سجل في جميع مباريات التشامبيونزليج، وسجل 21 هدفا في عشر من آخر 11 مباراة رسمية لفريقه.

وطبق الدون منذ الموسم الماضي تلك الاستراتيجية، حيث تغيب عن معظم المباريات التي تسبق المواجهات المهمة في دوري أبطال أوروبا، ليتوج مع فريقه بالليجا والتشامبيونزليج بفضل دخوله المرحلة الحاسمة من الموسم الماضي بأفضل حالة بدنية ليقود الملكي إلى ثنائية لم يتوج بها منذ عقود.