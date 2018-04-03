بالفيديو.. بلقيس فتحى تثير الجدل حول حقن وجهها بالفيلر وهي حامل

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة اليمنية ” بلقيس فتحي ” الجدل بالفيديو الأخير الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “.

حيث أجابت من خلاله على تساؤلات متابعيها حول سر انتفاخ وجهها في الفترة الأخيرة، وكأنها خضعت لعمليات تجميل.

وقالت بلقيس: ” واضح عندي احتباس السوائل بسبب الحمل، فلا أحد يقول إنني وضعت فيلر “.

وتابعت: ” أي طبيب يضع إبرة في وجه امرأة حامل فهو جزار وممنوع لأي حامل أن تصبغ شعرها، أو تحقن مادة فيلر لأن أي طبيب لا يتحمل المسئولية وأنا لا أضع أي شيء في وجهي “.

والجدير بالذكر أن بلقيس تستعد حالياً لإستقبال مولودها الأول، حيث دخلت الأشهر الأخيرة من الحمل.