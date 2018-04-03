دراسة تحذر من انفجار مفاجئ للكون

لندن(صدى):

حذرت دراسة بريطانية حديثة من حدوث انفجار مفاجئ للكون، مؤكدة أن أولى الدلائل على وجوده قد ظهرت بالفعل وذلك بعد تصادم فقاعة طاقة سالبة به.

و قال علماء الفيزياء إن هناك جسيمًا أساسيًا يعطي كتلة لكل مادة في الكون، ويمكن بدوره أن يؤدي في يوم من الأيام إلى تدمير الكون.

وأكد الخبراء أن الكون قد ينتهي فجأة إذا ما بدأت فقاعة الطاقة السالبة بالتشكل، إذ يتم إنشاؤها بواسطة جسيم يدعى ” هيجز ” ، فكثيرا ما يتم التنبؤ بالزوال البطيء للكون المتسع في النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات، الذي يستخدمه العلماء لشرح اللبنات الأساسية للمادة.

كما رجحت الدراسة أن يكون هذا التصادم أسرع مما كان يعتقد العلماء في السابق، إذ إن هذه الجسيمات بدأت بالفعل بالتفاعل مع الثقب الأسود.

ويرى باحثون أن الكتلة الحالية للجسيم ” هيجز ” قد تتغير في يوم من الأيام، مما يمكن أن يمزق كل السبل التي تجعل الحياة في الكون ممكنة.