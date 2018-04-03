بالفيديو.. أسباب التحذير من استخدام قطرات ” الكورتيزون “

أماني الغامدي(صدى):

كشف الدكتور حافظ الفالح، استشاري طب وجراحة عيون، عن أخطار استخدام قطرات العين ” الكورتيزون ” دون استشارة الطبيب.

وأكد ” الفالح ” أن قطرة الكورتيزون قد تسبب على المدى البعيد الماء الأبيض أو الأزرق أو الالتهابات الفيروسية، لافتًا إلى إنه لا يمكن للمريض تركها بشكل مفاجئ، لأن ذلك قد يسبب التهابًا في العين، ومن المهم تركها بالتدريج.

وفي نفس السياق، أشار الدكتور حافظ الفالح إلى أن لقطرات الكورتيزون فوائد عديدة إذا تم استخدامها بالطريقة الصحيحة وبوصفة من طبيب العيون.