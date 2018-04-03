قبل تعرضها للتسمم بأيام.. ابنة الجاسوس الروسي تتفقد حساب بنكي سري
ذكرت أحد المصادر، أن يوليا سكريبال، ابنة الجاسوس الروسي، سيرجي سكريبال، حصلت على إمكانية الوصول، إلى حساب بنكي سري، قبل تعرضها للتسمم، هي ووالدها بأيام.
وأوضحت الصحيفة، أن ” يوليا ” ، حصلت على إمكانية الوصول لحساب بنكي سري، يحتوي على 150 ألف جنيه إسترليني، قبل تعرضها للتسمم بأيام، كما أبانت المصادر، أن المبلغ يعود إلى شقيقها، الذي توفي العام الماضي، في ظروف غامضة، بمدينة سان بطرسبورج الروسية.
من الجدير بالذكر، أن شقيق ” يوليا ” ، حصل على تلك الأموال، بعد طلاقه مع زوجته، وبيعهما لمنزلهما في بريطانيا، وأن ” يوليا ” ، كان لديها على حق الوصول، إلى هذا الحساب، بفضل توكيل من والدها.
يُذكر أن ” سكريبال ” وابنته، تعرضا لحادث تسمم، بالقرب من أحد المراكز التجارية، بمدينة ” سالزبوري ” البريطانية بمادة كيميائية سامة، حيث تتهم بريطانيا الحكومة الروسية، بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، وهو ما تنفيه موسكو.
خديجه[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 56 دقيقة
😱😱😱
محمد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 54 دقيقة
هذا مايحدث لكل جاسوس خاءن
طلال[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 53 دقيقة
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين