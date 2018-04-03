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  3. بعد موقفه البطولي.. مدير تعليم الرياض يكرم الطالب ” العتيك ” ويقبل رأسه

بعد موقفه البطولي.. مدير تعليم الرياض يكرم الطالب ” العتيك ” ويقبل رأسه

بعد موقفه البطولي.. مدير تعليم الرياض يكرم الطالب ” العتيك ” ويقبل رأسه
عادل الحربي(صدى):

كرم مدير عام تعليم الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، الطالب محمد العتيك في طابور مدرسته أمام جميع زملائه بالمدرسة، بعد إنقاذ زميله من الاختناق في موقف بطولي له.

وأقدم مدير تعليم الرياض بتقبيل رأس الطالب العتيك بعد تكريمه، كما تم تكريم المرشد الطلابي يحي الخالدي لدوره في إنقاذ الطالب أيضًا، وفقصا لتوجيهات وزير التعليم أحمد العيسى.

وكان الطالب محمد العتيك أحد طلاب المرحلة المتوسطة بالرياض ساهم في إنقاذ زميله من الاختناق بعد ابتلاعه غطاء قارورة مياه بلاستيكي في المدرسة.

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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظك ويحميك ياابني

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله راجل

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة

حماك الله

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة

لفتة طيبة من معالي مدير تعليم الرياض حتى يشجع زملائه على الخير والتعاون

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 56 دقيقة

بادرة ممتازة لتحفيز الطلاب على التصرف السريع وقت الحاجة

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