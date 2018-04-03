الجيش اليمني يدمر تجمعات للحوثيين في صعدة ويتقدم في 3 محافظات

فهمي محمد(صدى):

دمَّرت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، تجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية في مسقط رأس زعيمهم في جبل ” الجميمة ” القريب من ضريح ” حسين الحوثي ” بمحافظة صعدة.

من جانبه، قال الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة اليمنية في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تضييق الخناق على مليشيات الحوثي الإرهابية في معقلها بمحافظة صعدة، بداية النهاية للمشروع الإيراني الطائفي، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يقتربون قطع رأس الأفعى وتحقيق النصر المؤزر ” .

وفي سياق متصل، بواصل الجيش اليمني تقدمه في المناطق التي تخضع لسيطرة الإرهابيين حيث أحرز تقدماً بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج، وتحرير جبل جالس الاستراتيجي، ليصبح على وشك تحرير المديرية بالكامل.

كما تواصل الزحف على مشارف مدينة الراهدة جنوب محافظة تعز، بالتزامن مع استمرار المعارك بينهم وبين المليشيا الإرهابية، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين.

وفي سياق منفصل، نجحت قوات الجيش اليمني، في صد محاولات تسلل فاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية حيس ومنطقة القطابا بمحافظة الحديدة اليمنية، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وصلت إلى مقتل أكثر من 30 عنصراً منهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربب واستهدفت تعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لهم فى مناطق موزع والجراحى والتحيتا.