توجيه عاجل من أمير مكة بالتحقيق في فيديو الإبل المريضة
أعلنت إمارة مكة المكرمة أن الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، وجه اليوم الثلاثاء الجهات الأمنية، بالتحقيق في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله لعمالة وافدة تنقل إبلًا مريضة من مسلخ في الطائف.
وشمل التوجيه الوقوف على أسباب غياب الرقابة، والقبض على كل من له علاقة بالحادثة، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم، وإفادته إفادة عاجلة بنتائج التحقيقات.
وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله خلال اليومين الماضيين على نطاق واسع، يظهر نقل عمالة وافدة لإبلاً مريضة من مسلخ بالطائف، وسط مطالبات بالتحقيق ووضع حد لهذه المخالفات.
الراقي=[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 49 دقيقة
ياليت سموك توجه بتحقيق عاجل في تأخير البحث الجنائي بمنطقة مكة في ظبط المتهور اللي صدمني وقتل زوجتي وأم أبنائي واختفى
كان زمان[ عدد التعليقات: 2717 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يرحم الحال ..
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يصبرك يا خوك
والله ان اساك ماهو سهل ياخوك
بس يعوضك رب العباد وانت فعلا راقي
تحياتي لك وقبلة على جبينك أيها الوفي
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3147 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اخي الراقي تستطيع الدخول على حساب إمارة مكه الالكتروني وتوجه رساله للامير ومساعده للشوؤن الامنيه وربي يسهل امرك -ومايضيع حق وراه مطالب-احسن الله عزاك-