توجيه عاجل من أمير مكة بالتحقيق في فيديو الإبل المريضة

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة مكة المكرمة أن الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، وجه اليوم الثلاثاء الجهات الأمنية، بالتحقيق في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله لعمالة وافدة تنقل إبلًا مريضة من مسلخ في الطائف.

وشمل التوجيه الوقوف على أسباب غياب الرقابة، والقبض على كل من له علاقة بالحادثة، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم، وإفادته إفادة عاجلة بنتائج التحقيقات.

وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله خلال اليومين الماضيين على نطاق واسع، يظهر نقل عمالة وافدة لإبلاً مريضة من مسلخ بالطائف، وسط مطالبات بالتحقيق ووضع حد لهذه المخالفات.