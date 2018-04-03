بالصور.. ألفاروميو تقدم باقة ” نيرو إيديشن ” لجوليا وستلفيو

نيويورك(صدى):

كشفت ألفاروميو عن باقة جديدة هي باقة Nero Edizione التي قدمتها لموديلي ستلفيو وجوليا في معرض نيويورك 2018, وتحمل الباقة لمسات خارجية سوداء مثيرة وستتوفر للنسخ بمحرك 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 280 حصان فقط.

وتشمل الباقة الجديدة لمسات سوداء وداكنة عديدة تظهر في العجلات الألومنيوم قياس 20 بوصة في ستلفيو والعجلات 18 بوصة في جوليا ، وحول شبكة التهوية مع أغطية المرايا ومخارج العادم وحول المصابيح الأماية واطارات النوافذ التي جاءت بلون أسود لامع وشعارات Dark Miron الخارجية على جسم السيارة. كما سيمكن للراغبين في الباقة الاختيار بين 3 ألوان للمكابح تشمل الأسود والأحمر والاصفر.

وبالنسبة للمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر في جوليا فيأتي بقوة 280 حصان ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كمساعة في 5.1 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 149 ميلساعة بدون تغيير. أما في ستلفيو فالسيارة تتسارع في 5.4 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 144 ميلساعة ويرسل كلا الطرازين القوة للعجلات خلال نظام دفع كلي Q4 .