نسبة كبيرة من المقاولين لم يسددوا رواتب الموظفين منذ 3 أشهر

علي القحطاني(صدى):

كشف المهندس أسامة العفالق، رئيس هيئة المقاولين، أن نظام ” حماية الأجور ” التابع لوزارة العمل، أكد أن نسبة كبيرة من المقاولين لم يدفعوا رواتب الموظفين منذ ثلاثة أشهر.

وأوضح ” العفالق ” ، أن هناك 140 ألف مؤسسة تعمل في قطاع المقاولات، في حين يصل إجمالي العمالة في القطاع إلى خمسة ملايين عامل.

فيما لفت رئيس هيئة المقاولين، إلى أن قطاع المقاولات يحتوي على 40% من حالات التستّر، مشيرًا إلى أن التستر يعد نوعًا من الفساد، يأتي عندما تكون بيئة المقاولات غير واضحة أو غير شفافة.