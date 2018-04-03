القبض على عصابة تستغل ” مبتوري الأطراف ” في التسول بالشارقة

أبوظبي(صدى):

تمكنت شرطة الشارقة، من القبض على عصابة تحمل جنسية دولة آسيوية، قامت بجلب أكثر من 35 شخص، من بينهم 14 من أصحاب الهمم ” مبتورو الأطراف ” ؛ وذلك بغرض استغلالهم في التسول.

وبالتطرق للتفاصيل، فقد اتبعت هذه العصابة أسلوب جديد، في جرائم الاتجار بالبشر، واستغلالهم بصورة تتنافي وأبسط القيم والأعراف الإنسانية، حيث قاموا بجمع أصحاب الهمم من مناطق مختلفة في موطنهم، ومن بينهم عدد كبير من مبتوري الايدي أو البكم؛ وذلك بغرض استغلالهم في التسول وجمع المال والصدقات من المحسنين في الإمارات.

يجدر الإشارة إلى أن شرطة الشارقة، قامت بتوقيف أفراد العصابة، وإحالتهم للنيابة العامة، وتم إيداع الضحايا، الذين تم استدراجهم، بمركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، في إمارة أبوظبي، الذي يعد المركز الوحيد، في دولة الإمارات العربية المتحدة، المتخصص في استيعاب وإعادة تأهيل ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.