القبض على عصابة تستغل ” مبتوري الأطراف ” في التسول بالشارقة
تمكنت شرطة الشارقة، من القبض على عصابة تحمل جنسية دولة آسيوية، قامت بجلب أكثر من 35 شخص، من بينهم 14 من أصحاب الهمم ” مبتورو الأطراف ” ؛ وذلك بغرض استغلالهم في التسول.
وبالتطرق للتفاصيل، فقد اتبعت هذه العصابة أسلوب جديد، في جرائم الاتجار بالبشر، واستغلالهم بصورة تتنافي وأبسط القيم والأعراف الإنسانية، حيث قاموا بجمع أصحاب الهمم من مناطق مختلفة في موطنهم، ومن بينهم عدد كبير من مبتوري الايدي أو البكم؛ وذلك بغرض استغلالهم في التسول وجمع المال والصدقات من المحسنين في الإمارات.
يجدر الإشارة إلى أن شرطة الشارقة، قامت بتوقيف أفراد العصابة، وإحالتهم للنيابة العامة، وتم إيداع الضحايا، الذين تم استدراجهم، بمركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، في إمارة أبوظبي، الذي يعد المركز الوحيد، في دولة الإمارات العربية المتحدة، المتخصص في استيعاب وإعادة تأهيل ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
الحربي[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، إستراتيجية جديدة 😂😂😂 New strategy من الآسيويين ؛ للسير علَى نهج المتسولة
اليمنيّة الّتي إفتتحت محل للذهب والمجوهرات في مدينةِ الحديدة في اليمن قبل أسبوع ؛ طبعًا علَى حِسَاب
أهل الكرم والعطاء من أبناء الشعب السّعودي 🇸🇦 والذين لا يألون جهداً في مُساعدة المتسولين ؛ لِكَي
يساهموا وَلَو بقليل من المال 💸💸💸 من أجل مُساعدة المتسولين في تنمية تجارتهم وإفتتاح محالهم
التجارية 😂😂😂 وَلَكِن لم ⬅️ تشرق ➡️فكرتهم التجاريّة البحتة 😂⬅️ في مدينةِ الشارقة ➡️⬇️⬇️
في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .