” الكهرباء ” تكشف أسباب انقطاع التيار عن بعض الأحياء بالمدينة

حمود العنزي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن أسباب النقطاع التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء في المدينة المنورة، مؤكدة إلتزامها بإيصال الخدمة الكهربائية لمشتركيها مدعومة بأعلى معايير الأمن والسلامة، وكذلك حرصها على مواصلة كافة الجهود التي تدعم موثوقية الخدمة في جميع المناطق بالمملكة.

جاء ذلك خلال رد الشركة على استفسار حول انقطاع الخدمة عن بعض المشتركين في المدينة المنورة، حيث ذكرت أن انقطاعًا طارئًا قد وقع بحي شوران، وذلك بسبب تعدي أحد المقاولين على كيبل كهربائي ” جهد متوسط ” ، الأمر الذي أدى لتعطل الخدمة، وعليه، سارعت الفرق الفنية إلى موقع العطل على الفور، حيث تم إصلاح الكيبل، وإعادة الخدمة للمشتركين.

فيما أشارت الشركة، إلى حدوث عطلًا فنيًا طارئًا خارجًا عن إرادة الشركة، تسبب في انقطاع الخدمة عن عدد قليل من المشتركين في حي الدفاع بمنطقة العزيزية لعدة دقائق، حيث تمت إعادة الخدمة للمشتركين، وإصلاح العطل.

كما نبهت ” السعودية للكهرباء ” ، أنه في مثل هذه الحالات، يتم إرسال رسائل نصية لجميع المشتركين المسجلين في نظام الشركة، فور حدوث انقطاع طارئ، وذلك في سبيل متابعة جهود إعادة الخدمة.

وأضافت الشركة، أنه بعد الانتهاء من إعادة الخدمة، يتم إرسال رسائل اعتذار للمشتركين، كما يتم إرسال رسائل تنبيه لهم قبل حدوث فصل مجدول بوقت ومدة الفصل، حتى يستطيعوا اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة حيال ذلك.