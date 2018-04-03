النصر يضع شرطا لكارينيو بشأن الجهاز الفني قبل قدومه للرياض

نواف السالم(صدى):

اشترطت إدارة نادي النصر على المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو، قبل قدومه للرياض، أن يحضر معه 5 مساعدين له.

وقالت إن على كارينيو التكفبل بالـ 5 مساعدين من عقده الممتد لمدة عام مقابل 3 مليون دولار؛ على أن يكون من بين الـ 5 مساعدين ، مساعديه السابقين جابرييل ريبسون، وسوكا فلافيو؛ نظرًا لقدراتهم التدريبية المتميزة.

ومن المقرر أن يصل كارينيو الرياض الخميس المقبل؛ لحضور أخر مبارتين للنصر، في دوري المحترفين، أمام الفتح والقادسية.