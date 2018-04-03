النصر يضع شرطا لكارينيو بشأن الجهاز الفني قبل قدومه للرياض
اشترطت إدارة نادي النصر على المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو، قبل قدومه للرياض، أن يحضر معه 5 مساعدين له.
وقالت إن على كارينيو التكفبل بالـ 5 مساعدين من عقده الممتد لمدة عام مقابل 3 مليون دولار؛ على أن يكون من بين الـ 5 مساعدين ، مساعديه السابقين جابرييل ريبسون، وسوكا فلافيو؛ نظرًا لقدراتهم التدريبية المتميزة.
ومن المقرر أن يصل كارينيو الرياض الخميس المقبل؛ لحضور أخر مبارتين للنصر، في دوري المحترفين، أمام الفتح والقادسية.
faeiz[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله مدرب الهلال لم يسمح له بالتعاقد مع فريق اخر بعد فسخ عقده مع الهلال بموجب ميثاق الشرف وكارينيو فسخ عقده من الشباب وتم التعاقد معه من قبل فريق النصر
وضاع ميثاق الشرف كما ضاعت مقولة الموس على كل الروس
رحال[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شي غريب فعلا، بس مو حد زي الهلال، دياز قال لن يدرب بعد الزعيم في الدوري السعودي
ابومعن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
المادة وانا خوك مادامت في ملايين مافيش مشكلة ياعمي ادفع بس
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2268 ] نشر منذ 48 دقيقة
اعتقد العكس المدرب شرط عليهم .. الا كيف نادي يتدخل في عمل المدرب جيب معك وعلى حسابك هههههههه
بلاش اخبار تلفيق اذا مافي مصدر رسمي مثل سوالف العواجيز