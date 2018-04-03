بالفيديو.. عرب الأحواز يلجأون إلى المسيرات الليلية خوفا من الشرطة

طهران(صدى):

يواصل عرب الأحواز، تظاهراتهم الاحتجاجية ضد النظام الإيراني رفضاً للعنصرية التي يمارسها ضدهم، والتي بدأت قبل 6 أيام تنديداً بإهانتهم والإساءة إلى القومية العربية.

وانطلقت مسيرة ليلية لهم من حي ” الملاشية ” جنوب غرب مدينة الأحواز، رافعين شعارات تناذي باستقلالهم ونقل الحرية بعيداً عن هيمنة السلطات الإيرانية، كاتب على اللافتات : ” نريد كرامتنا الإنسانية كشعب مستقل، نريد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ” .

ولم يجد عرب الأحواز المحتلة سوى المظاهرات والمسيرات في مناطف مختلفة للتعبير عن رأيهم، والتنديد بالظلم الذي يتعرَّضون له من قبل السلطات الإيرانية، وكذلك لجأوا إلى المسيرات الليلية خوفاً من الملاحقة الأمنية.

يذكر أن عرب الأحواز يعاني من تفشي الفقر وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أرقام قياسية، بالإضافة إلى إدمان المخدرات وتلوث البيئة ومياه الشرب، وكذلك حرمانهم من الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.