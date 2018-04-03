بالفيديو.. ” فاطمة العواض ” تقدم عرض أزياء خليجية بطريقتها
أثارت مصممة أزياء سعودية ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتميزها في تصاميمها وعرضها للجمهور بطريقتها الخاصة .
وتقوم مصممة الأزياء المشهورة بـ ” فاطمة العواض ” بتصوير الأزياء التي صممتها وتعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعيدا عن المتعارف عليه في دور عروض الأزياء ، وأثارت فاطمة إعجاب وذهول متابعيها بتصميمات مختلفة وجديدة للفساتين والعبايات الخليجية .
يٌشار إلى أن ” فاطمة ” تتواجد بسوق الأزياء منذ عام 2015 ، وكانت اكدت في تصريحات إعلامية ، أنها تعشق تصميم الأزياء منذ صغرها ، حيث كانت تٌصمم الفساتين لها ولقريباتها ، وبداية شهرتها كانت بتصميمها ثلاث قطع متشابهة .
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2415 ] نشر منذ 2 ساعتين
تصميم لخبطنا مدري مدخله فستان على جلابيه بس فكره جديده بالتوفيق لها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8214 ] نشر منذ 1 ساعة
حلوين موفقه☺😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8214 ] نشر منذ 60 دقيقة
احلا من بعض ألآزياء المشرمقه😁اللي كنها مقطعه ههههه😊