بالفيديو.. ” فاطمة العواض ” تقدم عرض أزياء خليجية بطريقتها

أماني الغامدي(صدى):

أثارت مصممة أزياء سعودية ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتميزها في تصاميمها وعرضها للجمهور بطريقتها الخاصة .

وتقوم مصممة الأزياء المشهورة بـ ” فاطمة العواض ” بتصوير الأزياء التي صممتها وتعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعيدا عن المتعارف عليه في دور عروض الأزياء ، وأثارت فاطمة إعجاب وذهول متابعيها بتصميمات مختلفة وجديدة للفساتين والعبايات الخليجية .

يٌشار إلى أن ” فاطمة ” تتواجد بسوق الأزياء منذ عام 2015 ، وكانت اكدت في تصريحات إعلامية ، أنها تعشق تصميم الأزياء منذ صغرها ، حيث كانت تٌصمم الفساتين لها ولقريباتها ، وبداية شهرتها كانت بتصميمها ثلاث قطع متشابهة .