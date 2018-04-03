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  3. بالفيديو.. ” فاطمة العواض ” تقدم عرض أزياء خليجية بطريقتها

بالفيديو.. ” فاطمة العواض ” تقدم عرض أزياء خليجية بطريقتها

بالفيديو.. ” فاطمة العواض ” تقدم عرض أزياء خليجية بطريقتها
أماني الغامدي(صدى):

أثارت مصممة أزياء سعودية ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتميزها في تصاميمها وعرضها للجمهور بطريقتها الخاصة .

وتقوم مصممة الأزياء المشهورة بـ ” فاطمة العواض ” بتصوير الأزياء التي صممتها وتعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعيدا عن المتعارف عليه في دور عروض الأزياء ، وأثارت فاطمة إعجاب وذهول متابعيها بتصميمات مختلفة وجديدة للفساتين والعبايات الخليجية .

يٌشار إلى أن ” فاطمة ” تتواجد بسوق الأزياء منذ عام 2015 ، وكانت اكدت في تصريحات إعلامية ، أنها تعشق تصميم الأزياء منذ صغرها ، حيث كانت تٌصمم الفساتين لها ولقريباتها ، وبداية شهرتها كانت بتصميمها ثلاث قطع متشابهة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2415 ] نشر منذ 2 ساعتين

تصميم لخبطنا مدري مدخله فستان على جلابيه بس فكره جديده بالتوفيق لها

[ عدد التعليقات: 8214 ] نشر منذ 60 دقيقة

احلا من بعض ألآزياء المشرمقه😁اللي كنها مقطعه ههههه😊

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