عموري يوجه رسالة للزعيم.. ويؤكد: وجهي مو حلو على الهلاليين

نواف السالم(صدى):

تمنى لاعب العين الإماراتي عبد الرحمن عموري، التوفيق لنادي الهلال في مواجهة الأهلي الحاسمة في إطار دوري المحترفين.

ووجه عموري للزعيم رسالة حماسية؛ عقب خروجه من البطولة الآسيوية أمس بعد فوز النادي الإماراتي بهدفين مقابل هدف، حيث أكد على أن الهلال خاض المباراة بقوة ولكن الحظ كان أوفر للعين.

وقال: ” لم نشعر بأي غيابات في صفوف الهلال، لأن من يرتدي قميصه يكون جديرًا به، والفريق الهلالي دائمًا ما يكون قويًا في البطولة الآسيوية، ونحن احترمناه، ولذلك تجاوزناه “.

كما وجه الشكر لجماهير الأزرق، قائلًا:” أشكر جمهور الهلال الذي له مكانة خاصة لديّ، وأتمنى للفريق التوفيق في مباراة الدوري الحاسمة ضد الأهلي”.

وأشار إلى إمكانية حضورة لمباراة الأهلي والهلال، قائلًا:” لدينا مباراة مهمة يوم الجمعة، ولو وجدت فرصة سأحضر، لكن المشكلة أن وجهي مو حلو على الهلاليين، وعمومًا بالتأكيد سأتابع المباراة “.