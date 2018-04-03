مازدا 2 موديل 2018 تنطلق مع نسخة Sport Black المطورة

لندن(صدى):

تستعد مازدا لبيع سيارتها المطورة مازدا 2 في بريطانيا بداية من 23 ابريل بسعر يبدأ من 13.295 ألف استرليني مع نسخة خاصة من السيارة هي Sport Black التي سيقتصر انتاجها على 500 نسخة فقط وسعرها يبلغ 15.995 استرليني.

وتأتي السيارة المحدودة Sport Black بمحرك سكاي أكتسف سعة 1.5 لتر بقوة 88 حصان بنزين وتشمل اللمسات الخارجية اضافات سوداء لامعة على أغطية المرايا والاسبويلر الخلفي على السقف وتطعيمات جانبية وعلى شبكة التهوية وهوائي زعنفة القرش وعجلات سوداء ألومنيوم 16 بوصة وألوان خارجية ميكا داكن قرمزي والأزرق ميكا الديناميكي والرمادي ماشين المعدني.

وفي الوقت نفسه، فان مازدا 2 العادية 2018 يتراوح سعرها بين 13295 و17095 استرليني وتضم خمسة مستويات تجهيز مطورة في نسخ في SE +، SE-L +، SE-L NAV وSport NAV+ وGT Sport NAV + وجميعم يعملون بنفس محرك بنزين SKYACTIV-G السابق المتوفر بقوة 73 و 88 و 113حصان.

وتستخد محرك السيارة بقوة 73 حصان نسخة SE + مع عجلات 15 بوصة ، مرايا كهربائية بخاصية تسخين ومقاعد خلفية بنسبة طي 60:40 ونوافذ خلفية كهربائية. أما نسخ SE-L+ وSE-L Nav+ يمكن أن تأتي إما بقوة 74 أو 88 حصان ، وتأتي بأضواء حساسة لفترة الغسق ، أجهزة الاستشعار للركن الخلفي، والاستشعار عن الامطار في مساحات الزجاج الأمامية ونظام التحكم في المناخ.

أما موديلات Sport Nav بقوة 88 حصان فستحصل على اسبويلر أسود للسقف ، في حين تضيف مجموعة GT Sport Nav + الكاميرا العكسية. أيضا ، وإذا اخترت محرك السيارة بقوة 113حصان، فيمكن الحصول على السيارة مع علبة تروس يدوية من 6 سرعات بدلا من 5 سرعات كما يتوفر أيضا ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات ، ولكن مع إصدارات بقوة 88 حصان من نسخ PS SE من SE-L+, SE-L Nav+ وSport Nav

كما تأتي السيارة بأربعة ألوان جديدة تجعل السيارة أكثر تألقاً بنسبة من 20٪، وحتى 50 ٪.