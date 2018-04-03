” ناقر ونقير ” .. الشرع محلل أربع يفتح الصراع بين المرأة والرجل

علي القحطاني(صدى):

يبرر الرجال دائماً زواجهم بأكثر من امرأة بأن الشريعة الإسلامية تبيح له الزواج مثنى وثلاث ورباع؛ لذلك أحياناً ما يتم استغلال هذا الأمر بالشكل الخطأ، متجاهلين شروط الزواج لأكثر من مرة.

وفي هذا الإطار، دشَّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسم ” الشرع محلل أربع ” الذي أصبح أكثر تداولاً في المملكة، والذي شهد ” خناق ” وشد وجذب بين النساء والرجال.

وأخذت ” صدى ” جولة في تغريدات المتفاعلين والمتفاعلات على الوسم، ووجدت أن النساء يذكرن بشروط التعدد، والرجال يروون قصصهم مع التعدد أو قصص أقاربهم.

وقالت إحدى السيدات في تغريدة لها : ” أنا أكره واحد عندي اللي يتزوج الثاني علشان يخلي الأول عاقله ثم يأخذ فترة ويطلق الثانية ليه بنات الناس لعبه عندك ” .

وذكَّرت مغردة بشروط التعدد، قائلة : ” لكن مراعاة العدل أمرٌ عظيم يحتاج إلى معاناة؛ لذلك كان “لاقتصار على الزوجة الواحدة أَسْلم ” ، فيما أضافت آخرى : ” للأسف أغلب اللي ف الهاشتاق يحلل ويحرم عشان غرض جنسي.. أول شي تعلمو ليه الدين حلل أربع بعدين تفلسفو الدين ما قال عدد عشان الشهوة ” .

وأضافت مغردة : ” ما حد معترض ع الشرع! بس المفروض اللي تقبل بمعدد لا تقبل إلا بمطوع.. ع الأقل يكون مطبق الشرع كله مو حليق ويدخن وصلاته مثل وجهه ولا ذكر ولا أذكار ولا صيام تطوع ولا قرآن بالبيت ” .

أما عن الرجال، فقال أحد المغردين : ” المفروض الكل يتزوج أربع دام حلال ” ، مضيفاً : ” بس وراء كل رجل عظيم امرأة .. فما بالك لو وراه أربعة ” .

وروى أحدهم قصة أحد أقاربه مع التعدد، قائلاً : ” جدي تزوج ٤ وعماني مع أبوي ٩ وكلهم معددين .. الدور واقف علي أنا وعيال عمي كل واحد يأخذ ٤ ” .

وتابع مغرد آخر : ” إذا الرجال تزوج ٤ حريم .. يعني لازم ٤ سيارات .. وأكيد البنزين عليه ويتورط ” ، فيما أعرب آحدهم عن مدى حبه لزوجته، قائلاً : ” سيتزوج الرجال من أربع نساء إلا أنا سأتزوج من زوجتي أربع مرات لنبيت كل ليلة كعروسين جديدين ” .