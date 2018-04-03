بالصور.. إصابة عشرات الطلبة بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي

القدس المحتلة(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، عن إصابة العشرات من طلاب مدرسة النهضة وسط محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، بالاختناق وذلك إثر إطلاق قوات الاحتلال وابل من القنابل المسيلة للدموع على مدرستهم.

وجاء ذلك عقب مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى حالة من الفوضى في صفوف الطلبة والمواطنين الفلسطينيين، وحالات اختناق بين طلبة المدرسة.

وعلى جانب آخر، استشهد شاب متأثرًا بجروحه عقب إطلاق النار عليه من جنود الاحتلال قرب مستوطنة ” ارئيل ” جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.